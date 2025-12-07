Obilježena 34. godišnjica ubojstva Aleksandre, Marije i Mihajla Zeca

Mihajlo Zec ubijen je te noći u Poljaničkoj ulici kada je pokušao pobjeći iz svoje kuće na Trešnjevci u koju su oko 23 sata upale naoružane osobe iz postrojbe kojom je zapovijedao Tomislav Merčep. Svjedokinje ubojstva, njegovu suprugu i maloljetnu kći, zločinci su odveli do planinarskog skloništa Adolfovac na Sljemenu te ih tamo pogubili.