Predstavnici SNV-a i “Prosvjete” zapalili svijeće za žrtve Vukovara i Škabrnje

U nedjelju ujutro, predstavnici Srpskog narodnog vijeća (SNV) i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta zapalili su svijeće u zagrebačkoj Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg na Cvjetnom trgu, odavši počast svim žrtvama ratnog stradanja u Gradu Vukovaru i Škabrnji.
"Unatoč obeshrabrujućim okolnostima"
U zajedničkom priopćenju predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i predsjednik SNV-a Boris Milošević poručili su kako se s dubokom tugom prisjećaju svih žrtava te suosjećaju s njihovim obiteljima i bližnjima.
“S dubokom tugom sjećamo se svih žrtava ratnoga stradanja u Gradu Vukovaru i u Škabrnji. Sa svima, a u prvom redu s njihovom rodbinom, prijateljima i sugrađanima, suosjećamo zbog gubitaka koje su pretrpjeli i patnji koje su im prouzročene.”
U poruci se naglašava da, unatoč obeshrabrujućim okolnostima u kojima se ove godine pridružuju obilježavanju, predstavnici srpske zajednice neće odustati od promicanja kulture sjećanja koja gradi društvo mira i razumijevanja.
“Nećemo prestati djelovati na zagovaranju sjećanja kojim će se graditi – kako mir i pomirenje – tako i sloboda, jednakost i solidarnost u življenju i djelovanju svih građana Republike Hrvatske, uključujući i njezine građane srpske nacionalnosti.”
Predstavnici SNV-a svake godine sudjeluju u komemorativnim aktivnostima povodom Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.
