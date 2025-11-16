Oglas

"ZAGOVARANJE SJEĆANJA"

Predstavnici SNV-a zapalili svijeće za žrtve Vukovara i Škabrnje

author
N1 Info
|
16. stu. 2025. 12:20
Predstavnici SNV-a i “Prosvjete” zapalili svijeće za žrtve Vukovara i Škabrnje
Sandro Lendler / SNV

U nedjelju ujutro, predstavnici Srpskog narodnog vijeća (SNV) i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta zapalili su svijeće u zagrebačkoj Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg na Cvjetnom trgu, odavši počast svim žrtvama ratnog stradanja u Gradu Vukovaru i Škabrnji.

Oglas

"Unatoč obeshrabrujućim okolnostima"

U zajedničkom priopćenju predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i predsjednik SNV-a Boris Milošević poručili su kako se s dubokom tugom prisjećaju svih žrtava te suosjećaju s njihovim obiteljima i bližnjima.

“S dubokom tugom sjećamo se svih žrtava ratnoga stradanja u Gradu Vukovaru i u Škabrnji. Sa svima, a u prvom redu s njihovom rodbinom, prijateljima i sugrađanima, suosjećamo zbog gubitaka koje su pretrpjeli i patnji koje su im prouzročene.”

U poruci se naglašava da, unatoč obeshrabrujućim okolnostima u kojima se ove godine pridružuju obilježavanju, predstavnici srpske zajednice neće odustati od promicanja kulture sjećanja koja gradi društvo mira i razumijevanja.

“Nećemo prestati djelovati na zagovaranju sjećanja kojim će se graditi – kako mir i pomirenje – tako i sloboda, jednakost i solidarnost u življenju i djelovanju svih građana Republike Hrvatske, uključujući i njezine građane srpske nacionalnosti.”

Predstavnici SNV-a svake godine sudjeluju u komemorativnim aktivnostima povodom Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Teme
SNV boris milošević milorad pupovac srpska manjina srpsko narodno vijeće žrtve vukovara

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ