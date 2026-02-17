Oglas

dinarski endem

FOTO, VIDEO / Obilne kiše izbacile čovječje ribice na površinu. Dio ih je spašen

author
N1 Info
|
17. velj. 2026. 10:01
Čovječja ribica
Javna ustanova More i krš/Facebook

Kao posljedica dugog kišnog razdoblja proradili su brojni povremeni i periodični izvori. Snažan prodor podzemnih voda na površinu iznio je i veći broj čovječjih ribica, izvijestila je Javna ustanova More i krš.

Oglas

"Čovječja ribica (Proteus anguinus) dinarski je endem i najveći stanovnik krškog podzemlja. Živi isključivo u podzemnim vodama Dinarskog krša – u špiljama, jamama i podzemnim tokovima – gdje vlada potpuni mrak i stabilni mikroklimatski uvjeti.

Kada su izbačene na površinu, čovječje ribice suočavaju se sa brojnim rizicima, a jedan od najvećih su bakterijske infekcije. Njihov organizam prilagođen je stabilnim i specifičnim uvjetima podzemlja, a kontakt s površinskim vodama i mikroorganizmima može imati kobne posljedice.

Dio ih je zbrinut

Stoga su proteklih dana djelatnici Javne ustanove More i Krš pravovremeno izašli na teren te u suradnji sa stručnjacima iz Zoološki vrt Grada Zagreba zbrinuli više desetaka jedinki.

Prikupljene jedinke ostat će na trajnoj skrbi u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, gdje će im biti osigurani kontrolirani uvjeti koji oponašaju njihovo prirodno podzemno stanište.

Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliko je krški podzemni svijet osjetljiv i koliko je važna brza reakcija te suradnja stručnih službi u zaštiti ovog jedinstvenog dinarskog endema.

Javna ustanova More i krš nastavlja pratiti stanje na terenu i aktivno raditi na očuvanju podzemnih ekosustava", napisali su.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
kiša Čovječja ribica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ