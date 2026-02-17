FOTO, VIDEO / Obilne kiše izbacile čovječje ribice na površinu. Dio ih je spašen

Kao posljedica dugog kišnog razdoblja proradili su brojni povremeni i periodični izvori. Snažan prodor podzemnih voda na površinu iznio je i veći broj čovječjih ribica, izvijestila je Javna ustanova More i krš.
"Čovječja ribica (Proteus anguinus) dinarski je endem i najveći stanovnik krškog podzemlja. Živi isključivo u podzemnim vodama Dinarskog krša – u špiljama, jamama i podzemnim tokovima – gdje vlada potpuni mrak i stabilni mikroklimatski uvjeti.
Kada su izbačene na površinu, čovječje ribice suočavaju se sa brojnim rizicima, a jedan od najvećih su bakterijske infekcije. Njihov organizam prilagođen je stabilnim i specifičnim uvjetima podzemlja, a kontakt s površinskim vodama i mikroorganizmima može imati kobne posljedice.
Dio ih je zbrinut
Stoga su proteklih dana djelatnici Javne ustanove More i Krš pravovremeno izašli na teren te u suradnji sa stručnjacima iz Zoološki vrt Grada Zagreba zbrinuli više desetaka jedinki.
Prikupljene jedinke ostat će na trajnoj skrbi u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, gdje će im biti osigurani kontrolirani uvjeti koji oponašaju njihovo prirodno podzemno stanište.
Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliko je krški podzemni svijet osjetljiv i koliko je važna brza reakcija te suradnja stručnih službi u zaštiti ovog jedinstvenog dinarskog endema.
Javna ustanova More i krš nastavlja pratiti stanje na terenu i aktivno raditi na očuvanju podzemnih ekosustava", napisali su.
