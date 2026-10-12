Vremenska prognoza
Stigla nova promjena vremena: Što nas čeka idućih dana?
Nakon jučerašnjeg smirivanja vremena, već je noćas do sjeverozapadnih kopnenih krajeva i sjevernog Jadrana stigla nova promjena pa mjestimice ima kiše, na sjevernom Jadranu i grmljavinskih pljuskova, osobito nad otvorenim morem.
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U nastavku dana naoblaka će se proširiti na druge dijelove Hrvatske, ali će kiše biti malo i lokalno, najmanje na istoku i jugu zemlje gdje će većina mjesta proći suho. Poslijepodne sa sjeverozapada dolazi razvedravanje. Na kopnu slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na Jadranu umjerena do jaka bura koja osobito prema večeri može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
Sutra ujutro na kopnu mjestimična magla, a danju posvuda suho i pretežno sunčano. Temperatura će ujutro biti niža, u unutrašnjosti od 0 do 6°C, na Jadranu između 8 i 13°C, ali uz jaku buru. Dnevna temperatura bez veće promjene u odnosu na današnju.
Čini se da bi i nastavak tjedna donio većinom suho vrijeme uz sunčana razdoblja. Noći i jutra prohladni, na kopnu mjestimice i magloviti, a dnevna temperatura bit će primjerena datumu i držat će se većinom između 15 i 19°C, na Jadranu koji stupanj više.
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