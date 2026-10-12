Stigla nova promjena vremena: Što nas čeka idućih dana?

U nastavku dana naoblaka će se proširiti na druge dijelove Hrvatske, ali će kiše biti malo i lokalno, najmanje na istoku i jugu zemlje gdje će većina mjesta proći suho. Poslijepodne sa sjeverozapada dolazi razvedravanje. Na kopnu slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na Jadranu umjerena do jaka bura koja osobito prema večeri može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.