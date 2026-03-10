Objavljeno koliko je nezaposlenih bilo u veljači. Evo gdje se najviše zapošljava

Krajem veljače ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirano je 83.992 nezaposlenih, što je za 12,8 posto ili 12.321 osoba manje nego u veljači 2025. godine, pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni u utorak.
U odnosu na siječanj, broj nezaposlenih smanjen je za 4,5 posto ili 3.943 osobe.
Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 81.174 nezaposlenih, a oglašeno je 20.388 slobodnih radnih mjesta.
Tijekom veljače u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je 10.641 osoba, što je 1,8 posto manje nego u veljači 2025. godine. Pritom je 7.699 ili 72,4 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 238 osoba iz redovitoga školovanja (2,2 posto) te 2.704 iz neaktivnosti (25,4 posto).
Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo je 14.584 osobe, što je 22,9 posto više nego u veljači 2025. godine. Od toga su zaposlene 8.492 osobe, i to 8.098 ili 95,4 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 394 osoba ili 4,6 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.
Najviše se zapošljava u prerađivačkoj industriji i trgovini
Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je u prerađivačkoj industriji - 1.297 osoba ili 16 posto. Slijedi trgovina na veliko i malo s 1.157 osoba ili 14,3 posto te smještaj te priprema i usluživanje hrane s 1.107 osoba ili 13,7 posto.
U veljači su 6.092 osobe brisane iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.
Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (1.314 osoba ili 16,2 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Grad Zagreb (926 osoba ili 11,4 posto) te Osječko-baranjska županija (801 osoba ili 9,9 posto).
Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 14.268 (ili 17 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjskoj županiji (10.429 ili 12,4 posto) i Gradu Zagrebu (9.821 ili 11,7 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (1.078 ili 1,3 posto).
U veljači ove godine 28.037 osoba ili 33,4 posto od ukupnoga broja nezaposlenih, koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2025. godine za 10,5 posto ili 2.660 osoba.
U veljači je preko usluga Zavoda oglašeno 12.247 radnih mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 20.776 radnika. Broj traženih radnika povećao se za 2,7 posto u odnosu na isti mjesec lani.
