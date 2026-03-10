Objavljeno koliko je nezaposlenih bilo u veljači. Evo gdje se najviše zapošljava

Tijekom veljače u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je 10.641 osoba, što je 1,8 posto manje nego u veljači 2025. godine. Pritom je 7.699 ili 72,4 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 238 osoba iz redovitoga školovanja (2,2 posto) te 2.704 iz neaktivnosti (25,4 posto).