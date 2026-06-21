Obnova Sabora će kasniti

Zagrebački, ali i petrinjski potres ozbiljno su oštetili saborsku zgradu, u zagrebačkom se urušio dio krova, oštećeni su dimnjaci, tavan te 3. i 4. kat, u zgradi su popucali zidovi i stepeništa, oštećen je i njen dvorišni dio. Petrinjski potres samo je potvrdio da glavna saborska zgrada u kojoj godinama nije bilo ozbiljnijih zahvata, treba cjelovitu obnovu.