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Nakon dramatične noći u Splitu

VIDEO / Pojavila se nova snimka, pogledajte obračun Torcide i Nizozemaca na splitskoj rivi

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15. lis. 2026. 08:27
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Snimka zaslona 2026-10-15 081523
Hooligans.cz / Facebook / Screenshot

Više stotina navijača Hajduka i nizozemskog Ajaxa pokušalo se sukobiti kasno u utorak.

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Policija je uspjela spriječiti sukob. Navijači su se razbježali, a privedeno je 57 osoba.

Sve detalje donosimo OVDJE.

Društvenim mrežama šire se snimke.

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ajax hnk hajduk konferencijska liga split

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