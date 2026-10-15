Nakon dramatične noći u Splitu
VIDEO / Pojavila se nova snimka, pogledajte obračun Torcide i Nizozemaca na splitskoj rivi
Više stotina navijača Hajduka i nizozemskog Ajaxa pokušalo se sukobiti kasno u utorak.
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Policija je uspjela spriječiti sukob. Navijači su se razbježali, a privedeno je 57 osoba.
Sve detalje donosimo OVDJE.
Društvenim mrežama šire se snimke.
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