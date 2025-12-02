Obuljen Koržinek: Mi kao Vlada i kao politička opcija zagovaramo uključivost, a ne podjele

"Hrvatska je demokratska zemlja, zemlja koja baštini vrijednosti demokracije za koje smo se 90. plebiscitarno kao društvo odredili i mislim da je važno da svi u društvu potičemo uključivost, potičemo dijalog, ne izazivamo podjele, ne strašimo ljude nekakvim fašistima koji valjda iskaču iz svakog grma jer svi znamo da živimo u jednoj slobodnoj, demokratskoj državi i trudimo se da to sačuvamo", zaključila je Obuljen Koržinek.