ODSAD SVATKO U SVOJU TRAKU
Prometni stručnjaci o barijerama na Savskoj: "To je optimalno rješenje. I veliki rizik za motoriste"
Zagrebački gradski oci žurno su reagirali nakon nesreće koja se dogodila u utorak na Savskoj cesti kada je ozlijeđena pješakinja na koju je na tramvajskom stajalištu kod Koturaške ulice pala žica električnog voda tramvajske mreže.
Nesreću je skrivio alkoholizirani vozač kamiona koji je vozeći koridorom tramvajske pruge vozilom zakačio kabel koji je pao i ozlijedio pješakinju.
Već u četvrtak gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi suradnici najavili su zaštitu žute trake na Savskoj cesti, namijenjene tramvajskom, odnosno javnom prijevozu, a iste večeri počelo je postavljanje barijera, tzv. separatora duž čitave Savske, koji odvajaju tramvajsku prugu od kolničke trake i drugih vozila.
Štite žutu traku na Savskoj
"Na Savskoj cesti prolazi osam od petnaest tramvajskih linija, a žuta traka postoji već 45 godina, no pravila se sve češće krše. Prema studiji Prometnog fakulteta, u jutarnjem vršnom opterećenju na pojedinim dionicama automobili u žutoj traci usporavaju tramvajski promet i do 50 posto. Kako bismo smanjili broj prekršaja, postavit ćemo fizičke barijere duž cijele trase", rekao je u četvrtak gradonačelnik Tomašević.
Time se žuta traka na Savskoj ubuduće ukida i za taksije koji su je dotad koristili.
"Tijekom proteklih godina broj taksi vozila u Zagrebu porastao je na oko 5.000 i taksiji sada značajno usporavaju tramvajski promet. Već im je i ranije na nekim dionicama u gradu zabranjeno prometovanje žutom trakom, a sada je ta zabrana proširena i na žutu traku u Savskoj", poručili su iz Grada.
Postavljene žute barijere
Ondje postavljene žute barijere izrađene od mješavine gume i plastike doimaju se potencijalno opasnima za sudionike prometa u Savskoj. Čini se da bi vozači automobila, a pogotovo motocikala i električnih romobila mogli imati nevolja zahvate li kotačima postavljene separatore.
Stoga smo pitali dvojicu prometnih stručnjaka - sudskog vještaka za promet Gorana Husinca i Željka Marušića, urednika Autportala - je li novo prometno rješenje na Savskoj cesti dobro.
"Prometne gužve bit će još veće"
"Nisam za postavljanje ikakvih barijera po uskim prometnicama u centru grada jer se time stvara još veći prometni kaos", kaže Husinec.
"Ako vozač motocikla ili električnog romobila zahvati kotačem tu barijeru, vrlo vjerojatno će pasti, tako da mi se to rješenje ne čini dobrim i sigurnim. Povećava se rizik naleta na barijere koje nisu baš mekane. To je tvrd i sklizak materijal, vrlo opasan za motoriste", pojasnio je.
Osim toga, Husinec kaže kako se već sada može pretpostaviti da će promet na Savskoj biti usporen.
"Tramvajski promet neznatno će se ubrzati, ali će automobilski promet biti usporen, a prometne gužve bit će još veće", smatra Husinec.
Marušić, pak, ističe kako su barijere na Savskoj prometno-tehnički postavljene propisno u zadanim uvjetima.
"Kada na cesti postoje posebne okolnosti, ne mogu se očekivati idealna rješenja. Barijere su postavljene korektno i propisno i neće biti negativnih utjecaja na promet budu li se poštivali propisi. Kada vozači poštuju Zakon o sigurnosti prometa na cestama, problema nema. Problem nastaje kada počnu kršiti propise i voziti prebrzo ili neprimjereno uvjetima na cesti", ističe.
"Korektno rješenje, ali prometni sustav je invalidan"
No njihovo postavljanjem, kaže Marušić, ne "liječi" se pravi problem, a to je dugotrajno neodržavanje i zapuštenost tramvajskih pruga i cesta u gradu.
"Ovo rješenje je korektno, ali kad imate invalidan prometni sustav u gradu, prenapregnut, tada i propisno izvedene promjene mogu izazvati neželjene posljedice. Da su ceste protočnije, većeg presjeka i manje opterećene prometom, da u gradu postoji metro - a to bi po meni bilo rješenje za Zagreb - onda bi bilo 50 posto manje vozila na cestama. Tada bik bilo i manje tramvaja, a taksiji bi mogli voziti žutim koridorima", kazao je Marušić.
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