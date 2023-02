Podijeli :

Izvor: N1

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman održao je press konferenciju se na temu oslobođenja Hrvata u Zambiji te prosvjedne note upućenoj Srbiji.

Ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman obratio se medijima.

“Prema informacijama koje smo dobili, u potresu su stradale dvije hrvatske državljanke, izvan životne opasnosti su. Više je od 5000 ozlijeđenih”, komentirao je na početku strašan potres u Turskoj i Siriji. Istaknuo je da će pratiti situaciju. “Puno je Hrvata u Turskoj”, dodao je.

Hrvatski državljani u roku od 48 sati moraju napustiti Zambiju

O hrvatskim državljanim u Zambiji rekao je da je sud odbacio optužnicu i da oni moraju u roku od 48 sati napustiti Zambiju. Po povratku u Hrvatsku, kao i tijekom cijelog dosadašnjeg postupka, nadležna tijela osigurat će hrvatskim državljanima svaku potrebnu pomoć.

“Fokusirali smo se na hrvatske državljane koji su bili pritvoreni. Pretpostavljamo da nije bilo inkriminirajućih elemenata”, dodao je.

Istaknuo je da im je sljedeći korak iskazati zaštitu i brigu za djecu koja imaju hrvatske dokumente. “Treba pozdraviti to da su pušteni i da moraju napustiti zemlju”, rekao je.

Sudac je rekao da to nije oslobađajuća presuda nego prekid postupka, naglašeno je u pitanjima novinara. “Pritvoreni su pod određenim optužbama. Naš zadatak je bio pružiti konzularnu zaštitu. U meritum stvari nismo ulazili niti smijemo ulaziti”, rekao je.

Objašnjavajući što su učinili i što je zapravo konzularna pomoć, Grlić Radman je objasnio da se radilo o traženju odvjetnika, ljudskim uvjetima…

Na pitanje što rade po pitanju djece, koja imaju hrvatske dokumente, istaknuo je: “Djeca su hrvatski državljani, vidjet ćemo. Oni imaju hrvatske isprave pa ih smatramo hrvatskim državljanima. Zato imaju zaštitu.”

Na pitanje zna li Vlada može li se posvajati iz Konga, rekao je: “Već su davali izjave o tome. Ograničavam se samo na odgovore o konzularnoj pomoći. Imali su odvjetnika kojeg su sami platili.”

O eventualnoj lošoj praksi suda u Zlataru rekao je: “Nadležne institucije su se očitovale.”

Na pitanje je li naš konzul posjetio i maloljetne hrvatske državljane, tj. djecu koja su u nezgodnoj situaicji: “Da, naš je kolega to tražio, no u Zambiji ne možemo vlastima narediti. Molili smo ih da se to dopusti, no to još nije bio slučaj.”

“Zabrinuti smo zbog zabrane ulaska u Srbiju Pavličeku”

Komentirao je i pressicu zastupnika Marijana Pavličeka koji je reagirao nakon što je zaustavljen na graničnom prijelazu u Srbiju: “Bio je zadržan nekoliko sati i nisu ga pustili u Srbiju te je dobio o tome službeni dokument o zabrani ulaska. Kad su hrvatski državljani predugo zadržavani na granici ili im je uskraćen ulazak, mi moramo reagirati. Čim sam za to saznao od g. Žigmanova, stupio sam u vezu s kolegom Dačićem kojem sam iskazao zabrinutost. Smatram da ovakvi događaji ne bi trebali zasjeniti započeto. Pozvali smo veleposlanicu Republike Srbije i prosvjedovali smo protiv toga pa se nadam da će se ubuduće poštovati režim prelaska i da neće biti zabrana.”

“Možda postoje snage u Srbiji kojima nije u interesu rješavanje otvorenih pitanja, ali Dačić uvjerava da žele riješiti stvari, obećao je istražiti o čemu se radi i vjerujem da ovakvih slučajeva ubuduće neće biti”, dodao je.

Podrška Marku Miliću

Prokomentirao je slanje poruka u aferi AP i na pitanje je li i on primao poruke otkako je na višim pozicijama u državnom aparatu:

“Svima mogu pogledati u oči, svi šaljemo poruke. Ali ovdje su poruke zloupotrebljene u javnom prostoru i događa se javni linč prema ljudima koji to nisu zaslužili. Ako su poruke stvar istrage, ne treba se javnost baviti time. To je nekorektno i nefer. Kad je riječ o korektnom Marku Miliću, koji ne zaslužuje takav linč, zna se i koliko predano odgovorno i savjesno radi, izražavam mu podršku.”

Na pitanje može li doista Andrej Plenković određivati što je tema, a što nije, Grlić Radman je rekao: “Predsjednik Vlade ima pravo osjećati što je tema. Sigurno pored toliko važnih tema, minoriziraju se važne teme.”

