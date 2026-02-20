Odbijeni oporbeni amandmani na nekoliko zakonskih prijedloga

Nisu prošla ni tri amandmana Kluba Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića kojima bi se obvezala Hrvatska narodna banka (HNB) da podzakonskim propisom uredi listu aktivnosti koje je kreditna institucija u poslovanju s potrošačima dužna obavljati bez naknade, da na internetskoj stranici vodi javno dostupnu evidenciju tarifa naknada kreditnih institucija u usporedivom obliku, kao i da HNB objavljuje usporedive podatke o prigovorima potrošača po pojedinoj kreditnoj instituciji.