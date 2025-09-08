Letica: Ova žarišta na Zapadnom Balkanu bi Rusija mogla iskoristiti

"U sinergiji sa SOA-om bi se VSOA trebala baviti ovim incidentima. VSOA je zadužena za vojne objekte, štiti vojne osobe i informacije. Ne bih rekao da je sigurnost ugrožena. To su izdvojeni incidenti, ali mislim da je slučaj s pripadnikom Počasne bojne indikativan, i to se ne bi smjelo događati", govori i navodi da se, što se tiče "špijunsko-ljubavne" afere - radi o neodgovornom ponašanju našeg časnika.