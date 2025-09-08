analiza siGURNOSNIH UGROZA
Letica: Ova žarišta na Zapadnom Balkanu bi Rusija mogla iskoristiti
Bivši voditelj službe u SOA-i Ante Letica uključio se u N1 Studio uživo. S našim Tihomirom Ladišićem komentirao je pokušaj upada bivšeg vojnog djelatnika na Pantovčak kao i generalno stanje sigurnosti, ali i sigurnosnih ugroza u državi i regiji.
U petak je bivši vojni djelatnik preskočio ogradu na Pantovčaku, ušao u svađu s policijom te priprijetio bombomza koju je tvrdio da je ima u automobilu. Kako smo pisali, do predsjednika RH pokušao je doći kako bi zatražio mjesto veleposlanika u Sloveniji.
Treba li nas taj incident zabrinuti?
Sigurnosni incidenti u Oružanim snagama
"Mislim da je Počasna bojna reagirala na vrijeme, kao i policija. Na elegantan, ali učinkovit način riješili su problem i to bez posljedica. Osoba koja je pokušala ući u prostor Ureda predsjednika mislim da nije imala zle namjere, nego se radilo o osobi koja, kako mi se čini, ima zdravstvenih problema," rekao je Letica.
"Špijunsko-ljubavna afera"
Unutar oružanih snaga bio je i pokušaj špijunaže. O slučaju vojnog pilota pisali smo OVDJE. Bavi li se tim problemima VSOA?
"U sinergiji sa SOA-om bi se VSOA trebala baviti ovim incidentima. VSOA je zadužena za vojne objekte, štiti vojne osobe i informacije. Ne bih rekao da je sigurnost ugrožena. To su izdvojeni incidenti, ali mislim da je slučaj s pripadnikom Počasne bojne indikativan, i to se ne bi smjelo događati", govori i navodi da se, što se tiče "špijunsko-ljubavne" afere - radi o neodgovornom ponašanju našeg časnika.
"Nije doveo u pitanje sigurnost kontigenta KFOR-a na Kosovu, ali jest imidž RH i HV-a. Ako će to rezultirati optužnicom, on će vjerojatno biti kažnjen zatvorskom kaznom", pretpostavlja sigurnosni stručnjak.
O prijetnjama Jergoviću
Što se tiče prijetnji koje se sve češće pojavljuju u javnom prostoru, posebice s fokusom na onu upućenu piscu i kolumnistu Miljenku Jergoviću, Letica ističe da policija svaku prijavu smatra realnom.
"Kad se utvrdi da ima temelja, utvrđuju se mjera poput tjelesne zaštite, opservacije mjesta gdje osoba boravi... Ako je ozbiljna prijetnja i ima primjerice, elemenata transnacionalne prijetnje, onda se uključuje i SOA koja radi po svojim zadaćama", govori i ističe da te podatke zatim razmjenjuje s MUP-om.
Sigurnost Hrvatske kao EU i NATO članice
Komentirajući sigurnost Hrvatske povezane s aktualnim geopolitičkim sukobima, Letica kako kaže, ponavlja mantru da kao članica EU-a dijelimo iste poteškoće.
Ocjenjuje da smo jednako sigurni kao i druge članice EU-a i NATO-a, a svim zemljama su kako ističe, prijetnje gotovo jednake.
Nabraja i koje su to:
"Terorizam s vjerskih polazišta, orgnaizirani kriminal, špijunaža kao jedna vrlo opasno kazneno djelo, ali isto tako i i neki hibridni napadi kojima su izložene zemlje EU-a i NATO-a posebice od strane ruskih specijalnih službi. Hrvatske službe moraju imati u vidu da bi te prijetnje neutralizirali", rekao je.
Žarišta korištena za odvraćanje pažnje
Komentirajući aktualnu poliitčku krizu u BiH, ističe da Dodiku nije bitan ni srpski narod u RS, ni BiH, nego isključivo njegov osobni interes.
"Time gubi zlatnu koku kojima je kupovao stanove, primjerice u Rusiji...
Ne mislim da će biti većih incidenata u BiH jer bez obzira na to koliko se Dodik junačio i bildao mišiće sebi i Vučiću, nema snage da napravi nešto ozbiljnije u BiH. Nema snage ni vojne, financijske, ni tehničke da napravi nešto opasnije", smatra Letica.
"Rusi ne mogu ništa napraviti na ovim prostorima, ali mogu koristiti proxyje da na području Zapadnog Balkana što bi odvratilo pažnju od događanja u Ukrajini i kako bi sebi olakšali posao", govori pa pojašnjava:
"To su na prvom mjestu Dodik, ali i Vučić - njegova politika prema Kosovu, Crnoj Gori, BiH i to su ta žarišta koja bi u trenutku mogla biti iskorištena da bi se pažnja svjetske javnosti odmakla od Ukrajine", govori sigurnosni stručnjak Ante Letica.
