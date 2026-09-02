POKRENUTA ISTRAGA
Čakovečka bolnica na meti policije i DORH-a. Ravnatelj: Zaposlenici dobivaju prijetnje
Glasnogovornik Policijske uprave međimurske, Radovan Gačal, naveo je da obitelj nije podnijela prijavu ali je DORH naložio istragu potaknut medijskim napisima o toj bolnici.
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Vijest o smrti Luke Palatinuša, 38-godišnjeg poduzetnika iz Međimurja, odjeknula je diljem Hrvatske i regije.
Podsjetimo, nakon što je drugi put u tjedan i pol dana završio na hitnom prijemu u Županijskoj bolnici u Čakovcu zbog bolova u prsima, visokog tlaka, jakog trnjenja desne ruke i nemogućnosti normalnog disanja, srušio se u čekaonici prijema. Uslijedila je reanimacija, no Luki Palatinušu nije bilo spasa. Bilo je to 20. kolovoza.
Kako javlja novinarka Petra Bobić za eMedjimurje, nakon više medijskih napisa o ovom i još nekim slučajevima u toj bolnici, pored internog nadzora za ovaj su se slučaj zainteresirali i policija i DORH.
"Prema nalogu i u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom provodimo istragu u Županijskoj bolnici Čakovec. Iako obitelj nije podnijela prijavu, medijski napisi bili su ključni u pokretanju istrage. Ako se iz medijskih napisa da iščitati da ima elemenata kaznenog djela, nadležno državno odvjetništvo izdaje nalog", pojasnio je za taj medij Radovan Gačal, glasnogovornik Policijske uprave međimurske.
Prijetnje zaposlenicima
U međuvremenu, ravnatelj bolnice, Nikola Hren, naveo je da je istraga u tijeku te nitko nije ni optužen ni okrivljen. S druge strane, požalio se da su liječnici i medicinske sestre u toj bolnici počeli dobivati prijetnje od pojedinaca zbog osuda koje su uslijedile nakon smrti mladog poduzetnika.
Ranije je naveo da su liječnici pristupili reanimaciji nakon nepredvidljivog pogoršanja stanja te da Palatinušu nije bilo spasa, ali čekaju se rezultati nadzora i sada pokrenute istrage kako bi se utvrdile točne okolnosti ove tragedije.
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