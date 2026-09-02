Vučković o spornoj firmi za sanaciju Gospića: Ministarstvo i Fond se nisu miješali u izbor tvrtki

"Mi smo zbog potrebe brzine i da to, ako je moguće, uspijemo napraviti prije velikih kiša, pokrenuli pregovarački postupak. Taj postupak je bio takav da se on odnosio na sve subjekte koji su mogli to izvesti. U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda niti ministarstva. Naš je zahtjev bio samo da nema ograničenja", rekla je Vučković dodajući da su kriteriji bili cijena i rok koji je bio presudniji.