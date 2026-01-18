Vođa demokrata želi blokirati Trumpove carine za europske saveznike: "Samo pogoršava stvari"

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social rekao da će se carine odnositi na svu robu uvezenu u SAD iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske. Kazao je da će ih povisiti na 25 posto od 1. lipnja ako se ne postigne dogovor kojim će SAD kupiti Grenland.