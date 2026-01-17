Najavljen je izvanredan sastanak svih 27 članica: Kako će EU odgovoriti Trumpu?

„Sjedinjene Američke Države odmah su otvorene za pregovore s Danskom i/ili bilo kojom od ovih zemalja koje su toliko toga dovele u pitanje“, rekao je Trump, inzistirajući da će Washington dovršiti preuzimanje Grenlanda. Carina od 10 posto povećat će se na 25 posto 1. lipnja te će se primjenjivati „sve dok se ne postigne dogovor o potpunoj i totalnoj kupnji Grenlanda“, rekao je Trump.