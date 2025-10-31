lavina revizionizma
Ognjen Kraus: A što radi glavni državni odvjetnik? Očekujem reakciju Ustavnog suda!
Dugodišnji predstavnik židovske općine u Zagrebu, Ognjen Kraus bio je gost N1 Studija Uživo kod naše Nataše Božić Šarić. Razgovarali su o novom pokušaju revizionizma ustaških zločina
Na pitanje je li iznenađen da 2025. na ovaj način razgovaramo o događaju u Jasenovcu, odgovara niječno.
"Ovakve stvari se valjaju godinama. Spomenuo bih početak - prvu komisiju o Jasenovcu koja je osnovana 90-ih na čelu s budućim sucem Ustavnog suda Vukojevićem. Tada se broj židovskih žrtava Jasenovca brojao u nekoliko stotina. Moramo se prisjetiti i male Floramy i takvih stvari. Situacija se normalizirala da bi se prije 10-ak godina ponovno počele dizati glave i rehabilitirati NDH", govori Kraus pa podjeća da je NDH osnovana 10.4.1941., a već nekoliko tjedana kasnije uspostavljeni su rasni zakoni.
"Prve deportacije bile su već 13.10. i to iz Karlovca. Kada se spominje Jasenovac, koji je bio tek jedan od najmanje 50 logora diljem teritorija NDH, u tom periodu je stradalo 80 posto židovske populacije. Meni je potpuno svejedno jesu li oni stradali u Jasenovcu, Auschwitzu ili Jadovnu - stradali su po rasnim zakonima Nezavisne države Hrvatske", podsjeća Kraus.
Osvrnuo se na najavljene kaznene prijave protiv Igora Vukića.
"U državi koja ima zakon, Ustav i pravosuđe, a po zakonu se zna što znači negiranje genocida i Holokausta - kazneno djelo, pitanje je što radi državni odvjetnik", rekao je i naglasio da smatra da bi DORH trebao poduzeti korake.
Koga zastupnici dovode u Sabor?
"Treba voditi brigu koga zastupnici dovode u Sabor i tko u najvišoj državnoj ustanovi RH diskutira. Za Igora Vukića već godinama znamo što govori - on to govori po mjesnim zajednicama, župama. Na to se upozorava godinama", rekao je.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ranije je dao izjavu za mediju u kojoj je naglasio da ne postoji akt koji bi zabranio "tu vrstu skupa, ujedino se ogradivši od odgovornosti za izrečeno na okruglom stolu.
"Odgovorni su zastupnici Domino i Hrvatskih suverenista. Treba se fokusirati na one koji su odgovorni, a ne krivnju svaljivati na HDZ", rekao je predsjednik Sabora.
Kraus međutim smatra da se HDZ ne može ograditi od odgovornosti.
"Ne može jer se sve to dozvoljava, a ono što se događa u Saboru povezano je s time. Član HDZ-a sudjeluje na tom sastanku. Volio bih vidjeti da neki član HDZ-a ne glasa za ono što je određeno po dogovoru članova", kazao je i zaključio da je to pitanje digniteta, stavova, zakona i Ustava.
Što se tiče Jandrokovića kaže da se radi o relativizaciji.
"Kad govorimo o poštivanju žrtava, ne možemo neke stvari izjednačavati, a to su rasni zakoni i politički progon. Rat je završio 9. svibnja 1945., a ustaška vojska se predala 15. svibnja. Neke žrtve koje se sada komemoriraju se točno zna da su žrtve koje su stradale u borbama zadnjih dana rata, ali to se pripisuje žrtvama komunističkog režima. Nikoga ne opravdavamo, ali nemojmo miješati stvari koje se ne mogu miješati", rekao je.
ZDS i ustavnost
O ideji da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" jasno zabrani zakonom, rekao je: "Neki to javno izgovaraju, kao što vidite, i u Saboru se javno izgovara. I ne samo to, događaji koji se događaju izvan Sabora, po gradovima, to je već izgubilo svaku kontrolu", smatra.
"Održali smo nekoliko sastanaka oko zakonske zabrane ZDS-a. Na prvom sastanku bio je prisutan i sadašnji ministar pravosuđa Damir Habijan i svi su se jednoglasno složili. Tada su se stvari počele komplicirati... Gledati tko bi što dobio, izgubio. To je bilo na programu jedno dvije godine, nakon čega su donesene preporuke o dvostrukoj konotaciji. Ta gruda snijega se povećava i povećava i postaje lavina", kaže podsjećajući na stvaranje skliskog pravnog terena za tretiranje ustaškog pozdrav.
Na pitanje planira li i sam podići kaznenu prijavu, kaže da ga zanima reakcija DORH-a i Ustavnog suda. "Ja se barem nadam da on ima nešto za reći. Imamo mišljenje o tome što napraviti, ali za takve stvari nisu zadužene žrtve, nego oni koji se brinu za ustavni poredak zemlje u kojoj živimo", zaključio je Ognjen Kraus.
Osvrnuo se i na priopćenje Sare Lustig, v. d. ravnateljice Spomen-područja Jasenovac.
"Danas nema normalnog razgovora i nastupa. Sve je prešlo sve granice agresivnosti i netolerancije. Onda se ne moramo čuditi femicidu, nasilju među djecom, sve je to rezultat onog što se događa po medijima", poentira.
"Sve se relativizira. Povjesničar Klasić je imao dobru izjavu - što bi se dogodilo da netko u Saboru sutra dođe propitkivati logore za vrijeme Domovinskog rata?", upitao je Kraus za kraj.
