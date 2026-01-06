'Koalicija voljnih', neformalna skupina tako nazvana zbog iskazane spremnosti njezinih članica da garantiraju sigurnost Ukrajine nakon prekida vatre s Rusijom, u utorak se sastala u Elizejskoj palači pod domaćinstvom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Na sastanku sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković, a SAD u Parizu predstavljaju Steve Witkoff, izaslanik Washingtona za pregovore s Moskvom, i Jared Kushner, zet američkog predsjednika i jedan od pregovarača o miru u Ukrajini.