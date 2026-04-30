Ograničenja u prometu zbog jake bure, neće stati do sutra

Zbog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
Nastavno na prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda slabljenje bure u priobalju očekuje se u petak, 1. svibnja u poslijepodnevnim satima.
Trenutno na Otok Pag i s otoka prema kopnu zbog vjetra mogu prometovati samo osobna vozila i to bez prikolica (trajektna linija je u prekidu, a most otvoren samo za osobna vozila).
Dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje zbog vjetra je otvorena samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50 i DC27).
Zbog predmeta na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Popovača i čvora Križ na kolniku u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Zbog vjetra u prekidu su trajektna linija Prizna-Žigljen katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.
