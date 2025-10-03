Njemačka vojska će pomoći u obrani od dronova nakon incidenta u Munchenu

Njemačka vojska planira pomoći u obrani civilnog sektora od dronova pružanjem administrativne potpore policiji, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u petak.
Obraćajući se nekoliko sati nakon velikog incidenta s neidentificiranim dronom u zračnoj luci u Munchenu, ministar je rekao da će uskoro predstaviti novi nacrt zakona o sigurnosti zračnog prometa.
Raste opasnost od dronova, ne samo zbog povećanja njihova broja, nego i zbog kvalitete uređaja, prema riječima Dobrindta.
Naveo je kako su u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein viđeni dronovi s rasponom krila do osam metara.
Međutim, ministar nije otkrio detalje o tipu i broju dronova koji su dan ranije viđeni u blizini zračne luke u Munchenu.
Razvoj europskog plana detekcije i obrane od dronova
Pitanje obrane od dronova i migracije naći će se na dnevnom redu tijekom vikenda s Dobrindtovim europskim kolegama.
Među ostalim, to uključuje i razvoj europskog plana detekcije i obrane od dronova.
"Traje utrka prijetnje dronova i obrane od dronova", rekao je ministar, dodavši kako se to dvoje mora uravnotežiti.
Savezna i pokrajinske vlade preporučuju osnivanje zajedničkog obrambenog centra protiv dronova u Njemačkoj, uz prisutnost oružanih snaga.
Centar bi bio odgovoran za analiziranje prijetnji, zajedničku komunikaciju, i koordinaciju prikladnog odgovora. Također će biti nužno razlučiti konkretne prijetnje i pokušaje provokacije, rekao je.
Policija je objavila u četvrtak navečer da je nekoliko ljudi prijavilo da je vidjelo dron u blizini zračne luke u Munchenu, jedne od najprometnijih u Njemačkoj, a kasnije je dojavljeno da je dron primijećen na samom tlu zračne luke.
I dalje je nejasno radi li se o jednom dronu ili više njih.
Piste zračne luke zatvorene su iz opreza, što je utjecalo na oko 3000 putnika. U petak su letovi redovno prometovali.
