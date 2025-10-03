Oglas

Raste opasnost od dronova

Njemačka vojska će pomoći u obrani od dronova nakon incidenta u Munchenu

author
Hina
|
03. lis. 2025. 19:38
Njemačka vojska, dronovi
REUTERS / Lisi Niesner

Njemačka vojska planira pomoći u obrani civilnog sektora od dronova pružanjem administrativne potpore policiji, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u petak.

Obraćajući se nekoliko sati nakon velikog incidenta s neidentificiranim dronom u zračnoj luci u Munchenu, ministar je rekao da će uskoro predstaviti novi nacrt zakona o sigurnosti zračnog prometa.

Raste opasnost od dronova, ne samo zbog povećanja njihova broja, nego i zbog kvalitete uređaja, prema riječima Dobrindta.

Naveo je kako su u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein viđeni dronovi s rasponom krila do osam metara.

Međutim, ministar nije otkrio detalje o tipu i broju dronova koji su dan ranije viđeni u blizini zračne luke u Munchenu.

Razvoj europskog plana detekcije i obrane od dronova

Pitanje obrane od dronova i migracije naći će se na dnevnom redu tijekom vikenda s Dobrindtovim europskim kolegama.

Među ostalim, to uključuje i razvoj europskog plana detekcije i obrane od dronova.

"Traje utrka prijetnje dronova i obrane od dronova", rekao je ministar, dodavši kako se to dvoje mora uravnotežiti.

Savezna i pokrajinske vlade preporučuju osnivanje zajedničkog obrambenog centra protiv dronova u Njemačkoj, uz prisutnost oružanih snaga.

Centar bi bio odgovoran za analiziranje prijetnji, zajedničku komunikaciju, i koordinaciju prikladnog odgovora. Također će biti nužno razlučiti konkretne prijetnje i pokušaje provokacije, rekao je.

Policija je objavila u četvrtak navečer da je nekoliko ljudi prijavilo da je vidjelo dron u blizini zračne luke u Munchenu, jedne od najprometnijih u Njemačkoj, a kasnije je dojavljeno da je dron primijećen na samom tlu zračne luke.

I dalje je nejasno radi li se o jednom dronu ili više njih.

Piste zračne luke zatvorene su iz opreza, što je utjecalo na oko 3000 putnika. U petak su letovi redovno prometovali.

Teme
munchen narušavanje javnog reda i mira njemačka upad dronova

