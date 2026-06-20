slučaj razmatra DORH
Čopor pasa u Makarskoj rastrgao kujicu, jedna osoba ozlijeđena
Danima se u Makarskoj priča o napadu "čopora" pitbul-terijera na kujicu Parson Russell terijera, i to u jutarnjim satima u psećem parku pokraj Gradskog sportskog centra.
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Prema pričama svjedoka, devetomjesečna kujica nalazila se u ograđenom dijelu parka, a onda je stigao vlasnik četiriju pitbulova koji je pse bez brnjice pustio u park i koji su odmah krenuli prema "plijenu", piše novinarka Slobodne Dalmacije Dijana Turić.
Kujicu je pokušao spasiti njezin vlasnik, kojeg su psi također ozlijedili, a iz usta pitbula, a potom i iz kaveza, izvukao ju je šokirani sugrađanin koji je reagirao instinktivno, ali, srećom, prošao je neozlijeđen.
Nažalost, ozlijeđeni pas uginuo je na putu prema dežurnom veterinaru u Splitu, a o cijelom događaju obaviješteno je i Državno odvjetništvo RH.
Kako su kazali iz PU splitsko-dalmatinske, policija je zaprimila dojavu o događaju koji se zbio u prostoru parka za pse u ulici Franjevački put.
"Prema do sada utvrđenim informacijama, došlo je do napada psa na drugog psa, koji je naknadno uginuo. Tijekom razdvajanja pasa, jedna osoba je zadobila lakšu tjelesnu ozljedu. Policijski službenici proveli su potrebne izvide te će o svim utvrđenim činjenicama obavijestiti nadležno državno odvjetništvo. Također, o događaju je obaviještena nadležna veterinarska inspekcija radi provedbe postupka i poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti", kazali su iz PU splitsko-dalmatinske.
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