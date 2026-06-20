Čopor pasa u Makarskoj rastrgao kujicu, jedna osoba ozlijeđena

"Prema do sada utvrđenim informacijama, došlo je do napada psa na drugog psa, koji je naknadno uginuo. Tijekom razdvajanja pasa, jedna osoba je zadobila lakšu tjelesnu ozljedu. Policijski službenici proveli su potrebne izvide te će o svim utvrđenim činjenicama obavijestiti nadležno državno odvjetništvo. Također, o događaju je obaviještena nadležna veterinarska inspekcija radi provedbe postupka i poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti", kazali su iz PU splitsko-dalmatinske.