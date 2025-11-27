Oporba: "Mikuliću dana godina dana da počisti sve što može počistiti za sobom"

"Ono što ja zaključujem je da je Andriji Mikuliću dana godina dana da počisti sve što može počistiti za sobom. Ono što očekujem kao završetak ovog slučaja je njegovo uhićenje i naravno, dugotrajna kazna, ali ne bih se čudila ni da završi kao što je Beroš završio, dakle zaposlen u javnom poduzeću iz kojeg je krao, pa ga možemo možda vidjeti i na nekom direktorskom mjestu u javnom poduzeću koje se bavi gospodarenjem otpada", rekla je Ahmetović.