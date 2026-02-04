Oporba o Zakonu o regionalnom razvoju: "Lokalne i regionalne jedinice planiraju, ali središnja vlast odlučuje"

Za razliku od oporbe, Krešimir Ačkar (Klub HDZ-a) rekao je da će novi zakon dovesti do ravnomjernog napretka države u cjelini, što se iz predloženih mjera i očituje. Istaknuo je i da se nastavlja s politikom ravnomjernog razvoja, gospodarskog jačanja svih krajeva RH te stvaranje uvjeta kako bi se u svakom dijelu zemlje moglo kvalitetno živjeti i raditi.