Tomašević odabrao čelnu osobu najvažnijeg gradskog projekta: Evo o kome je riječ

Ana Pavičić-Kaselj izabrana je za direktoricu Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, priopćili su iz grada.
Skupština društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom (ZCGO), koju čine gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet, na javnom natječaju izabrala je Anu Pavičić-Kaselj za novu direktoricu ZCGO-a, na mandatno razdoblje od četiri godine, piše Dnevnik Nove TV.
Pavičić Kaselj će novu dužnost preuzeti 17. travnja 2026. godine, stoji u priopćenju. Na mjestu direktorice ZCGO-a Pavičić Kaselj će voditi jedan od najvažnijih strateških projekata Grada Zagreba, izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Uz to, ZCGO je zadužen i za razvoj Centara za ponovnu uporabu te uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad.
Cilj ZCGO-a je da Grad Zagreb primjenjuje napredne tehnologije obrade otpada, jača kružno gospodarstvo, radi na edukaciji i uključivanju lokalnih zajednica, a sve s ciljem stvaranja održivog sustava, u skladu s nacionalnim i europskim ciljevima.
Tko je Ana Pavičić-Kaselj?
Ana Pavičić-Kaselj od ožujka 2023. godine obnaša dužnost pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, na kojoj je pripremala realizaciju niza ključnih projekata Grada Zagreba, uključujući upravo projekt Centra za gospodarenje otpadom, koji je pred ishođenjem lokacijske dozvole.
Bila je i pomoćnica ministra prostornog uređenja i graditeljstva, a ukupno ima preko 20 godina radnog iskustva kao poduzetnica, znanstvena istraživačica i konzultantica na području zaštite okoliša, održivog razvoja, gospodarenja otpadom, klimatskih promjena, energetskih, regionalnih i lokalnih politika. Magistra je ekonomije sa Sveučilišta u Osijeku te magistra europskih studija sa Sveučilišta u Hamburgu.
