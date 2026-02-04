Tomašević odabrao čelnu osobu najvažnijeg gradskog projekta: Evo o kome je riječ

Pavičić Kaselj će novu dužnost preuzeti 17. travnja 2026. godine, stoji u priopćenju. Na mjestu direktorice ZCGO-a Pavičić Kaselj će voditi jedan od najvažnijih strateških projekata Grada Zagreba, izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Uz to, ZCGO je zadužen i za razvoj Centara za ponovnu uporabu te uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad.