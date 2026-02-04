Oglas

Tomašević odabrao čelnu osobu najvažnijeg gradskog projekta: Evo o kome je riječ

Hina
04. velj. 2026. 14:52
Press konferenica Tomisava Tomasevica u vezi jucerasnjeg doceka rukometasa. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Ana Pavičić-Kaselj izabrana je za direktoricu Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, priopćili su iz grada.

Skupština društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom (ZCGO), koju čine gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet, na javnom natječaju izabrala je Anu Pavičić-Kaselj za novu direktoricu ZCGO-a, na mandatno razdoblje od četiri godine, piše Dnevnik Nove TV.

Pavičić Kaselj će novu dužnost preuzeti 17. travnja 2026. godine, stoji u priopćenju. Na mjestu direktorice ZCGO-a Pavičić Kaselj će voditi jedan od najvažnijih strateških projekata Grada Zagreba, izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Uz to, ZCGO je zadužen i za razvoj Centara za ponovnu uporabu te uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad.

Cilj ZCGO-a je da Grad Zagreb primjenjuje napredne tehnologije obrade otpada, jača kružno gospodarstvo, radi na edukaciji i uključivanju lokalnih zajednica, a sve s ciljem stvaranja održivog sustava, u skladu s nacionalnim i europskim ciljevima.

Tko je Ana Pavičić-Kaselj?

Ana Pavičić-Kaselj od ožujka 2023. godine obnaša dužnost pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, na kojoj je pripremala realizaciju niza ključnih projekata Grada Zagreba, uključujući upravo projekt Centra za gospodarenje otpadom, koji je pred ishođenjem lokacijske dozvole.

Bila je i pomoćnica ministra prostornog uređenja i graditeljstva, a ukupno ima preko 20 godina radnog iskustva kao poduzetnica, znanstvena istraživačica i konzultantica na području zaštite okoliša, održivog razvoja, gospodarenja otpadom, klimatskih promjena, energetskih, regionalnih i lokalnih politika. Magistra je ekonomije sa Sveučilišta u Osijeku te magistra europskih studija sa Sveučilišta u Hamburgu.

