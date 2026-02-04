Rasprava na N1: "Novinari u Hrvatskoj su lijevo orijentirani"; "Je li to realno?"

"Nije se promijenilo ništa niti sa strane Vlade, a niti sa strane onih koji cijelo vrijeme pokušavaju dočeke vrhunskih sportaša pretvoriti u neoustaške derneke. Stalno imamo pokušaj da se kroz manipulaciju svlačionicom dovedemo u situaciju da moramo strepiti hoće li se pjevati "Bojna Čavoglave" ili "Anica - Kninska kraljica", što je Trg tražio. Thompson to nije prihvatio jer je bio dovoljno mudar da zna da te dvije stvari nije smio pjevati na Trgu. Postoji nekakva ekipa koja to radi i ja ih prepoznajem, ali to je stvar za službe. Oni koji su postavili ploče s HOS-om da pokušaju srušiti Plenkovića s vlasti, to su isti ljudi, to je isti rukopis. Vuče nam se ista priča od 2018.", govori Krešimir Macan.