Krešimir Macan s Ninom Kljenak
Rasprava na N1: "Novinari u Hrvatskoj su lijevo orijentirani"; "Je li to realno?"
Krešimir Macan, politički i komunikacijski savjetnik, bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o dočeku brončanih rukometaša, koji je na kraju organizirala Vlada Republike Hrvatske, bez suglasnosti Grada Zagreba.
Krešimir Macan 2018. godine bio je uključen u komunikacijsku i organizacijsku koordinaciju dočeka hrvatske nogometne reprezentacije.
"Ista priča od 2018."
"Nije se promijenilo ništa niti sa strane Vlade, a niti sa strane onih koji cijelo vrijeme pokušavaju dočeke vrhunskih sportaša pretvoriti u neoustaške derneke. Stalno imamo pokušaj da se kroz manipulaciju svlačionicom dovedemo u situaciju da moramo strepiti hoće li se pjevati "Bojna Čavoglave" ili "Anica - Kninska kraljica", što je Trg tražio. Thompson to nije prihvatio jer je bio dovoljno mudar da zna da te dvije stvari nije smio pjevati na Trgu. Postoji nekakva ekipa koja to radi i ja ih prepoznajem, ali to je stvar za službe. Oni koji su postavili ploče s HOS-om da pokušaju srušiti Plenkovića s vlasti, to su isti ljudi, to je isti rukopis. Vuče nam se ista priča od 2018.", govori Krešimir Macan.
"Taoci smo jer nismo prihvatili preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću jer je Vijeće reklo što treba staviti u zakon. Da smo to stavili u zakon ne bismo danas raspravljali, imali bismo sudsku praksu", dodaje.
"Problem u glavi"
Tko je taj koji odlučuje preporuke napraviti pravno obvezujućima?
"To odlučuju zajedno vladajući i koalicija. Isto kao što su odlučili o Istanbulskoj konvenciji, a ona ništa nije promijenila u Hrvatskoj - svi su za nju glasali. Ovo što bi dugoročno promijenilo Hrvatsku nabolje - novinari, pa i vi - dio medija... možemo pogledati priloge s N1, svi ste to ismijali. Ako nećete dozvoliti iznimke na pogrebu pripadnika HOS-a i zastavu HOS-a na Mimohodu u Vukovaru, imate problem u glavi ako to ne razumijete", odgovorio je na pitanje naše Nine Kljenak.
Nismo ismijavali, rekla je Kljenak.
"Svi ste vi lijevi novinari, lijeva ekipa rekli - kakva smiješna priča. Pogledajte što je rekla Sanja Barić, da se nju pitalo potpisala bi isti tren. Imamo nejasno to definirano našim zakonima. Policija postupa po praksi, a suci oslobađaju", kazao je Macan.
Dajete etikete - lijevi i desni novinari, što su to lijevi i desni novinari?
"Imam pravo reći - imate doktorat Tomislava Klauškog koji navodi da su novinari uglavnom lijevo orijentirani, govorim činjenicu", tvrdi Macan.
Generalizirate, rekla je Kljenak.
Što znači biti lijevo orijentiran? Čini mi se da 'lijevi novinari' u Hrvatskoj je jednako Možemo i SDP, to nije korektno. Hoćete reći da to nije ušlo u zakon zato što su to neki novinari problematizirali? Je li to realno?
"Je, hoćete li reći da nemate utjecaja?", upitao je Macan.
Ne vidim da bi premijera to spriječilo, rekla je Kljenak.
"Vi ste kao mediji rekli da je to smiješno, tražili ste zabranu bez kompromisa. Taj dokument je ostao mrtvo slovo na papiru. Ne branim Vladu", rekao.
Odgovornost je na onima koji donose odluke, rekla je Kljenak.
"Sve se mora donijeti kvalificiranom većinom. To su stvari gdje opozicija ima priliku da nešto promijeni. Zato nemamo riješeno ustavno pitanje referenduma"govori Macan.
"Win-win za Plenkovića"
Ističe da nema konsenzusa oko ključnih stvari.
Macan je komentirao doček organiziran od strane Vlade: "Da Plenković nije iskoristio priliku, onda bi ga napadali desničari - to je bila klopka. Da nije organiziran doček lupali bi po Tomaševiću, ali i po njemu jer nije ništa napravio, ovako zajedno lupaju po Tomaševiću. To je bio win-win za Plenkovića pa makar prekršio i neke odredbe. Ponaša se kao Trump na trenutke."
Tvrdi da u politici cilj opravdava sredstvo: "Ustav je kršio Milanović, sada ga krši Plenković - 1:1 su. Kada dopustite jedno kršenje, dođe do drugog i onda imate Trumpa. Dođete do toga da imate ICE, ubijanje ljudi na cesti, ne dao Bog da to dođe u Hrvatsku."
