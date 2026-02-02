Orešković: Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti!

Doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu, najavljen za danas na Trgu bana Josipa Jelačića, otkazan je jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, no Grad na to nije pristao.
Izazvalo je to već noćas brojne reakcije. Više možete čitati OVDJE.
Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se o svemu na Facebooku.
"Čestitke rukometašima na osvojenoj medalji! Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti!
Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije!", napisala je.
