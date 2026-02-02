Oglas

otkazivanje dočeka rukometaša

Orešković: Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti!

author
N1 Info
|
02. velj. 2026. 06:53
Dalija Orešković
N1

Doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu, najavljen za danas na Trgu bana Josipa Jelačića, otkazan je jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, no Grad na to nije pristao.

Oglas

Izazvalo je to već noćas brojne reakcije. Više možete čitati OVDJE.

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se o svemu na Facebooku.

"Čestitke rukometašima na osvojenoj medalji! Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti!

Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije!", napisala je.

Teme
dalija orešković doček

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ