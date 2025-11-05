Orešković dala podršku SDP-ovcu: Hrvatskoj danas prijete najveće hulje

Zastupnica Dalija Orešković objavila je komentar na Facebooku kojim je osudila novu u nizu prijetnju političkim dužnosnicima. Zadnji se na meti prijetnji našao SDP-ov Daniel Radeta
Njenu objavu prenosimo u cijelosti.
"Hrvatska je danas prepuna niskosti i mržnje.
Hrvatskoj danas prijete najveće hulje. I ne, nisu to pripadnici nekog drugog naroda ili države. To su oni koji ne žele i ne priznaju Hrvatsku čije su vrijednosti, identitet i granice opisane u našem Ustavu.
Prijetnji je toliko da se više ni prebrojati ne mogu. Mete su oni koji tim huljama stoje na putu", napisala je Dalija Orešković na Facebooku.
Osvrnula se na najnoviju prijetnju, onu zastupniku Danijelu Radeti SDP-a kojem je 29-godišnjak uputio prijetnju smrću na društvenoj mreži.
"Sramota za (lažne) liberale i predstavnike nacionalnih manjina"
"Dragi Daniele, imaš moju punu podršku. U atmosferi relativiziranja i revitaliziranja ustaštva, uz narativ kojeg propagira vlast HDZ-a i DP-a, bojim se da Hrvatska čeka svoju prvu žrtvu.
Sramota za navodne (lažne) liberale i predstavnike nacionalnih manjina koji još uvijek podržavaju ovu vladu", napisala je zastupnica koja se i sama našla na meti online prijetnji smrću.
Naime, počinitelj koji je prijetio zastupnici, također na društvenim mrežama, priveden je prošli tjedan.
Zastupnik joj je u komentaru zahvalio na podršci i napisao:
Hvala ti, Dalija, na iskrenim riječima podrške i na hrabrosti da kažeš ono što mnogi danas prešućuju. Hrvatska je, nažalost, postala talac politike koja mržnju prodaje kao domoljublje, a korupciju i laž kao „državni interes“.
