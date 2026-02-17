Orešković: Ne čuje ni Thompson ustaški poklič u svojoj pjesmi, to ne znači da ga nema

Otišli smo predaleko u relativiziranju, ne samo povijesti, već ove naše sadašnjosti. Za sve koji će se javiti s komentarima i pitanjem "pa ima li ova država bitnijih tema od ustaša i partizana", "okrenite se budućnosti i rješavanju egzistencijalnih pitanja građana", imam protupitanje. Zašto smo uopće stvarali državu, ako nam nije bitno kakva je i tko ju vodi? Zašto smo ginuli, da bi državu obranili?