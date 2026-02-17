Orešković: Ne čuje ni Thompson ustaški poklič u svojoj pjesmi, to ne znači da ga nema

Dalija Orešković oglasila se na Facebooku i komentirala sporne snimke saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre te reakciju Stipe Mlinarića Ćipe.
Oglas
"Dabro je otpjevao pjesmu pored svog sela s dvadesetak ljudi u pokladno vrijeme. Ne vidimo u čemu je problem i nisam čuo riječi "Ante Pavelić". Nije mi jasno", komentirao je ranije zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe.
Na to je reagirala zastupnica Dalija Orešković:
"Ne čuje ni Thompson ustaški poklič u svojoj pjesmi, to ne znači da ga u toj pjesmi nema. A nema ni Hrvatske države sve dok su proustaške stranke na vlasti, i dok javni prostor ne truju ustaški pjevači.
"Otišli smo predaleko u relativiziranju"
Otišli smo predaleko u relativiziranju, ne samo povijesti, već ove naše sadašnjosti. Za sve koji će se javiti s komentarima i pitanjem "pa ima li ova država bitnijih tema od ustaša i partizana", "okrenite se budućnosti i rješavanju egzistencijalnih pitanja građana", imam protupitanje. Zašto smo uopće stvarali državu, ako nam nije bitno kakva je i tko ju vodi? Zašto smo ginuli, da bi državu obranili?
Gdje su ti domoljubi, gdje su ti branitelji kojima je svejedno, sve dok dota stiže, što ključeve države drže oni kojima su Ante Pavelić, crna legija, ustaše, i za dom spremni, pojam Hrvatske u kakvoj oni žele živjeti.
"U pratnji Josipa Dabre bio je djelatnik MUP-a"
Normalizirati takvo stanje, prijeći preko svega što nam oči vide, a um čuje, praviti se da je to samo par budalaša s tamburašima u pratnji, pokazuje da smo kao društvo postali nenormalni. Jesmo li doista to htjeli?
Ako je tako, mi smo državu izgubili.
P.s. - Ono što ovoj tragikomediji u dva, tri čina daje poseban vonj, je informacija da je u pratnji Josipa Dabre bio djelatnik MUP-a, suprug HDZ-ove pročelnice za kulturu i turizam Grada Vinkovaca...", napisala je na Facebooku.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas