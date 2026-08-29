Osječani prosvjedovali ispred kompostane: "Car je gol!"

"Znači, car je gol, kompostana smrdi ali oni kažu da ne smrdi. Tako da ne možete očekivati da će riješiti problem ljudi koji ga negiraju, ali stalnim pritiskom, a pomaže nam to što im smrdi u sve većem dijelu grada, morati će razmisliti o biračima koji će za njih ponovno trebati glasati", poručio je.