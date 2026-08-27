Sociologinja iz Gospića: Izloženi smo propagandi razvoja poduzetništva, ljudi su maštali o tvornici

"Kada se gubi društveno tkivo, kada se događa depopulacija prostora, naravno da je takav prostor i poligon na kojem se mogu ostvarivati interesi koji nisu za dobrobit ni zajednice ni prirodnih datosti, odnosno crpljenja prirodnih resursa. Najprije je Lika kroz povijest uvijek davala i ljude i resurse, a sad se dogodilo da i primamo po onome NIMBY efektu, odnosno ne u mom dvorištu, ono što Europa ili Hrvatska, razvijeniji dijelovi Hrvatske, ne samo da ne žele, nego je bilo jasno da će se u tim prostorima puno brže shvatiti što se događa nego u prostorima kao što je Lika.