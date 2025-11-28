Osječko Gradsko vijeće usvojilo rekordni proračun

Osječko Gradsko vijeće u petak je, većinom glasova, usvojilo gradski proračun za 2026. godinu u rekordnom iznosu od 227,6 milijuna eura, što je 33,6 milijuna eura više od rebalansa ovogodišnjeg proračuna, a s obzirom na to da je u tijeku najveći investicijski zamah u novijoj povijesti grad planira prvo kreditno zaduženje nakon 2022. godine.
Oglas
Obrazlažući prijedlog proračuna gradonačelnik Ivan Radić (HDZ) rekao je da je proračunom planiran rast prihoda od poreza na dohodak jer se iduće godine očekuje daljnje povećanje zaposlenosti u Osijeku. U gradu je trenutno preko 54 tisuće zaposlenih, a 2021. godine, kada sam postao gradonačelnik to je bilo oko 49 tisuća osoba, dodao je Radić.
Ističe da se Osijek nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u novijoj povijesti, a kroz proračun za 2026. i slijedeće godine planiraju se ostvariti brojni kapitalni projekti, ponajprije dovršetak 2. faze obnove kupališta "Copacabana", nova tržnica i gradska knjižnica, te revitalizacija parka "Zrinjevac" i istoimene sportske dvorane.
U ovom mandatnom razdoblju, napomenuo je, izgradit će se još dva dječja vrtića, a očekuju se najveća ulaganja u osnovne škole u posljednjih nekoliko desetljeća, jer se, uz izgradnju potpuno nove škole u gradskoj četvrti "Retfala" planira izgradnja 13 novih školskih sportskih dvorana te nadogradnja pet škola.
Sve to radimo kako bi sva djeca u Osijeku imala uvjete za jednosmjensku nastavu, a bit ćemo prvi grad u Hrvatskoj koji će izgraditi centralnu školsku kuhinju, projekt vrijedan osam milijuna eura, gdje će svi osnovnoškolci imati jednako kvalitetnu i raznovrsnu školsku prehranu, istaknuo je gradonačelnik Radić.
Gradonačelnik je izvijestio da je jučer isporučen zadnji od deset novih niskopodnih tramvaja te je u razgovorima s nadležnim Ministarstvom, osigurano još deset, koji će početi dolaziti iduće godine pa će s ukupno 20 novih tramvaja biti zadovoljene sve potrebe tramvajskog prijevoza u gradu.
Kazao je kako se iduće godine očekuje 19 novih električnih autobusa, a također se očekuje i početak projekta preseljenja remize s postojeće lokacije.
Za realizaciju planiranih projekata u proračunu su planirana bespovratna sredstva EU fondova od 45,3 milijuna eura, ali s obzirom na to da je u pitanju najveći investicijski zamah u novijoj povijesti, da bi sve to mogli financirati po prvi puta ćemo nakon 2022. godine podići kredit, i to od 15,3 milijuna eura, najavio je Radić.
Smatra kako je u pitanju kredit koji je za postojeće financijske prilike "apsolutno prihvatljiv", jer je Gradska uprava od 2022. godine racionalno upravljala financijama, a iz ranijih godina ima i preneseni proračunski višak od 14 milijuna eura.
Ti će se projekti većinom financirati bespovratnim sredstvima EU fondova, dijelom naših izvornim sredstvima s računa te dijelom kroz kredit, a prije svega izgradnja i dogradnja osnovnih škola, pojasnio je gradonačelnik Radić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas