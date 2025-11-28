Osječko Gradsko vijeće usvojilo rekordni proračun

Za realizaciju planiranih projekata u proračunu su planirana bespovratna sredstva EU fondova od 45,3 milijuna eura, ali s obzirom na to da je u pitanju najveći investicijski zamah u novijoj povijesti, da bi sve to mogli financirati po prvi puta ćemo nakon 2022. godine podići kredit, i to od 15,3 milijuna eura, najavio je Radić.