Otvoren postupak o dodjeli bonova koji se mogu iskoristiti samo u trgovini u kojoj radi otac SDP-ove gradonačelnice

Službenica za informiranje Povjerenstva Marijana Križančić potvrdila je za Hinu da je predmet otvoren te da slijedi prikupljanje dokumentacije i provjera svih okolnosti, nakon čega će Povjerenstvo donijeti odluku hoće li se formalno pokrenuti postupak. Napominje da otvaranje predmeta ne znači i pokretanje postupka, jer odluka o tome tek predstoji.