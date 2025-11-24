SDP-ovka pobrojala "apsurde" u Bačićevim novim zakonima

Jasenka Auguštan-Pentek tvrdi da je javno savjetovanje bile provedeno samo "pro forme": "Odbačeno je više od 80 posto primjedbi stručnjaka. Bilo je burno i na Odboru za graditeljstvo jer mi nikako nismo htjeli da se objedine ti zakoni, tražili smo da se povuku i da se analiziraju sva mišljenja koja su došla od stručnjaka, da se zakoni pripreme kvalitetnije i da možemo raspravljati o svakom pojedinačno. Dokaz da se njima žuri da se zakoni donesu je da su raspravu objedinili, radi se o tri opsežna zakonska prijedloga, mi kao saborski zastupnici ne možemo kvalitetno raspravljati o svakom zakonu pojedinačno niti dati primjedbe na određene članke. Tražili smo i kod glasanja da još jednom promisle i da se povuku ti zakoni, da se analiziraju sve primjedbe koje su stigle i da tek onda mogu ići u saborsku proceduru."