Sisačko-moslavačka županija oslobođena je od mina, potvrdu o razminiranju i simboličku zadnju minu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predao je u petak županu Ivanu Celjaku i najavio da će do kraja godine sva minski sumnjiva područja u Hrvatskoj biti razminirana.

Posao razminiranja u sklopu projekta CROSS II



Završetak poslova razminiranja proveden je u okviru projekta CROSS II (Croatian safe steps II), čiji su rezultati predstavljeni na svečanosti u Sisku. Božinović je izrazio zadovoljstvo uspješnom provedbom projekta i zahvalio svima koji su dali svoj doprinos.

U projektu je razminirano ukupno 48.720.648 četvornih metara šume i šumskog zemljišta. Miniski sumnjiva područja ugrožavala su živote i imovinu lokalnog stanovništva, kočila njihov razvoj i smetala protupožarnoj zaštiti i nadziranju državne granice.

Od 1996. do završetka posla ove godine razminiravanje je provedeno u 14 županija na području 121 grada i općine, a financijska je vrijednost posla 1,17 milijardi eura.

Razminirano 1842 kilometara

Neven Karas, v.d. ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite, rekao je kako je na području Sisačko-moslavačke županije razminirano 1842 četvornih kilometara, a vrijednost posla je 160 milijuna Eura.

“Zahvaljujući projektima CROSS I i CROSS II te ostalim sredstvima iz fondova Eurospke unije sad smo vrlo blizu cilju, završetku razminiranja Hrvatske”, istaknuo je Karas.

Celjak je izrazio zadovoljstvo završetkom razminiranja županije. “Djeca se danas mogu slobodno igrati, ljudi raditi na svojim poljima, najvažniji je osjećaj sigurnosti ljudi i ovo je jedna od najvećih pobjeda županije od osamostaljenja Hrvatske”.

Od završetka rata stradalo 610 osoba, 207 smrtno

Od 1996. od mina je u Hrvatskoj stradalo 610 osoba, od kojih 207 sa smrtnom posljedicom. Obavljajući svoj posao, od mina su stradala 134 pirotehničara, a 40 ih je poginulo.

Završetkom razminiranja Hrvatske iduće godine, neće prestati aktivnosti Hrvatskog centra za razminiranje, rečeno je na predstavljanju rezultata projekta CROSS II, koji je proveden u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Uz sufinancirenje bespovratnim sredstvima Europskog fona za regionalni razvoj, pri čemu je maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova bila 62 posto, korisnik bespovratnih sredstava je Ministarstvo unutarnjih poslova.