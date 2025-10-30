Grlić Radman će uputiti prosvjed Srbiji: "Diskriminatoran pristup prema hrvatskoj manjini"

"U Republici Srbiji, odnosu u gradu Subotici hrvatski jezik je u službenoj upotrebi i mi imamo pravo na naše obrazovanje na hrvatskom jeziku. U sklopu toga imamo pravo i na predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku. Budući da Republika Srbija nije dovoljno ulagala u vrtiće i nisu sva naša djeca mogla pohađati nastavu i program na hrvatskom jeziku, mi smo kao kapitalni projekt hrvatskoj vladi predložili da financira izgradnju i opremanje hrvatskih vrtića", rekla je Vojnić.