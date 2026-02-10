novinarka N1 portala
Helena Puljiz: Plenković nastupa kao narodni heroj koji rješava sve probleme
Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je novinarka portala N1info.hr Helena Puljiz. Razgovarali su o odlasku ministra rada i socijalne skrbi Marina Piletića i odbijanju ministra gospodarstva Ante Šušnjara da obiteljskim trgovačkim obrtima omogući rad nedjeljom.
"Na modelu ministra Marina Piletića premijer je primjenjivao isti princip kao i kod svih prije njega: kad se traži ostavka ministra, on ga ne želi smijeniti, pa ga smijenji kad to njemu koristi. Mislio je i da će Piletić preživjeti na poziciji, ali je prešao granicu i pokazao da ne zna stati. Nije se smio žaliti na odluku Upravnog suda o inkluzivnom dodatku oko čega javnost nije bila podijeljna. Riječ je o ranjivim skupinama i većini građana je taj problem bio lako razumljiv jer se lako mogu poistovjetiti s ljudima koji se suoče s velikim zdravstvenim i socijalnim problemima.", smatra Puljiz.
Kaže da je Piletić pogriješio kad je odlučio slijediti ego, umjesto da ide za razumnim rješenjima, nakon što su mu Ustavni i Upravni sud srušili propise i odluke.
"To je bila kap koja prelila i Plenkovićevu čašu jer on vrlo dobro zna da bi mu to moglo naštetiti i to u trenutku kad on slavodobitno nastupa kao rješavač problema.
Populistički val mu u ovom trenutku ide u korist, situaciju s nastupom Thomsona na Trgu riješio je kao narodni heroj Andrej Plenković koji omogućuje narodu da se veseli, a sad evo narodni heroj Andrej Plenković pokazuje i da je uz ranjive skupine i da ministar ne može biti tako bešćutan", ističe Puljiz.
Plenković to, govori Puljiz, ako nije rekao, kao razlog je naveo ministrov umor, ali zapravo ga je smijenio da održi status rješavača problema.
Na pitanje je li Piletić samostalno odlučivao, Puljiz je odgovorila da nije i da o svemu odlučuje Plenković odnosno njegova vlada i saborska vladajuća većina.
"Zakone koje sudovi ruše donosi saborska većina na prijedlog vlade. Struka je upozoravala da to nisu dobra rješenja, kad su donošeni sporni zakoni i propisi. Za to je odgovoran Andrej Plenković, a ne samo Piletić", naglasila je Puljiz.
Što se tiče sustava socijalne skrbi, taj je sustav nadilazio Piletićeve kapacitete jer je sam po sebi glomazan i opterećen još i pitanjima rada, koji se apsurdno smatra socijalnim umjesto gospodarskim pitanjem, ali i umirovljenika. Puljiz smatra da sustav socijalne skrbi treba čovjeka kojem će ljudi biti na prvom mjestu, tim više što raste broj onih koji trebaju njihovu pomoć.
Taj je sustav nažalost okoštao, nedostaje mu stručnih kadorva, a istovremeno stalno se donose novi, sve kompleksniji propisi bez pripreme provedbe. Poseban problem su centri socijalne skrbi u velikim gradovima u kojima ljudi vrlo teško dolaze do informacija o pravima, upozorava Puljiz, u kojima se još uvijek 80-postotne ili stopostotne invalide šalje na ponovljena vještačenja. Ključno je pitanje hoće li novi ministar to ispraviti, pojednostaviti propise i operativu socijalne skrbi, njegovati princip empatičnosti.
"Ministar socijalne skrbi mora biti hrabar, dr. Ružić je vodio velike sustave, ali to će ministarstvo trebati dobro protresti i odrediti prioritete. Socijalna politika je politika vlade i ključno je pitanje kakvu socijalnu politiku želi provoditi premijer Andrej Plenković", zaključila je.
Smatra da zbog smjene ministara vladajući neće trpjeti štetu, da im to ne utječe rejting i da će čak Plenković i pokupiti simpatije što je smijenio Piletića. Veliku štetu mu mogu nanijeti velike korupcijeske afere i ministri iz redova DP-a.
Komentirajući poruku ministra gospodarstva Ante Šušnjara (DP) obrtinicima da im neće omogućiti rad nedjeljom jer trebaju "svetkovati dan Gospodnji", Puljiz je rekla da Šušnjar ne vidi obrtnike niti razumije što znači živjeti od obiteljskog obrta.
"Licemjerno je da on poziva u sekularnoj državi na svetkovanje nedjelje obiteljima kojima je opstanak ugrožen jer ne mogu raditi nedjeljom. Jedno je sjesti za obiteljski stol kad znate da su vam plaćeni računi i da možete dobro živjeti, a posve drugo sjesti za taj stol u egzistencijalnom strahu jer ne možete pokriti svoje mjesečne troškove jer ne možete raditi koliko trebate", naglasila je Puljiz mi doala da obiteljskim obrtima treba omogućiti slobodu da sami biraju hoće li raditi nedjeljom ili neće.
Rekla je i da je DP profitirao ulaskom u vladu - ne u rejtingu nego u političkoj praksi je jer njihova "zasluga" relativizacija ustaštva, povijesni revizionizam i falsificiranje moderne hrvatske povijesti, "pri čemu nas se lažno uvjerava čak i da je krajnja, proustaška desnica izvojevala pobjedu u Domovinskom ratu".
"Utjecaj DP-a u tome je presudan i to prolazi jer je HDZ htio pokriti rupe koje su mu na desnici stvorili DP, Domino i Suverenisti - koji su svi donedavno bili zajedno. HDZ nije skrenuo krajnje desno, ali je prihvaćanjem DP-ova narativa zauzeo i zakrpao prostor krajnje desnice, kao prava totalitaristička stranka koja želi uzeti što više može", zaključila je Puljiz.
