Helena Puljiz: Plenković nastupa kao narodni heroj koji rješava sve probleme

"Na modelu ministra Marina Piletića premijer je primjenjivao isti princip kao i kod svih prije njega: kad se traži ostavka ministra, on ga ne želi smijeniti, pa ga smijenji kad to njemu koristi. Mislio je i da će Piletić preživjeti na poziciji, ali je prešao granicu i pokazao da ne zna stati. Nije se smio žaliti na odluku Upravnog suda o inkluzivnom dodatku oko čega javnost nije bila podijeljna. Riječ je o ranjivim skupinama i većini građana je taj problem bio lako razumljiv jer se lako mogu poistovjetiti s ljudima koji se suoče s velikim zdravstvenim i socijalnim problemima.", smatra Puljiz.