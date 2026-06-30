Od 7. srpnja nova pravila na tržištu nekretnina: Evo što se mijenja

Zakon jasno definira pravila naplate posredničke naknade, a preduvjet je sklopljen ugovor o posredovanju. Moguća je naplata posredničke naknade i od obje strane, i prodavatelja i kupca, ali njezin ukupan iznos ne smije prelaziti iznos posredničke naknade predviđen za tu vrstu posredovanja (kupnju ili najam), iz važećeg cjenika u trenutku sklapanja ugovora, rečeno je na konferenciji.