"Nova Mreža javne zdravstvene službe predviđa povećanje broja palijativnih postelja u stacionarima domova zdravlja na 130 postelja. To uključuje i ugovaranje palijativnih postelja u domovima zdravlja koji do sada nisu imali palijativne postelje u stacionarima te će tako krajem ove ili najkasnije u prvom kvartalu 2026. godine biti ugovoreno 20 palijativnih postelja u stacionaru Doma zdravlja Zadarske županije, a predviđeno je i ugovaranje 14 palijativnih postelja u Ustanovi za palijativnu skrb Hospicij 'Blaženi Miroslav Bulešić' u Istri", navodi Portolan Pajić.