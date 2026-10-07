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PRIVREMENA OBUSTAVA

Pao je Wolt, korisnici ne mogu naručivati hranu

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N1 Info
|
07. lis. 2026. 15:44
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wolt, dostavljači, prosvjed
N1/Jelena Bokun

Platforma za dostavu Wolt je zbog tehničkih poteškoća ponovno privremeno obustavila dostave na globalnoj razini.

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Problemi su počeli oko 12:42 po hrvatskom vremenu, a korisnici nisu mogli naručivati hranu. Iako je tijekom poslijepodneva usluga nakratko počela normalno raditi, Wolt je u 14:54 objavio novu obustavu.

Problem je povezan s aplikacijom za dostavljače. Kao alternativu korisnicima su ponudili osobno preuzimanje, no ni ta opcija nije svima radila, prenosi Jutarnji list.

"Radimo na brzom rješavanju problema. Ispričavamo se zbog privremenih neugodnosti", poručili su iz Wolta.

Kompanija zasad nije objavila kada bi dostave ponovno trebale biti uspostavljene.

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Teme
dostava pad sustava problemi wolt

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