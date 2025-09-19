Pavliček odgovorio Penavi: Bivši gradonačelnik je prošlo svršeno vrijeme

Nastavio se verbalni okršaj na relaciji bivšeg i trenutnog gradonačelnika Vukovara.
Odgovarajući na optužbe Ivana Penave, bivšeg gradonačelnika Vukovara i predsjednika Domovinskog pokreta, aktualni gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček izjavio je u petak kako je Penava "prošlo svršeno vrijeme".
"Bivši gradonačelnik Vukovara Ivan Penava je prošlo svršeno vrijeme. To su građani potvrdili na prošlim lokalnim izborima. Od prošlih lokalnih izbora Grad Vukovar je ponovno grad za sve“, kratko je Pavliček komentirao Penavine prozivke.
Penava je na današnjoj konferenciji za novinare optužio Pavličeka i njegove suradnike da su nedorasli vođenju grada kao što je Vukovar. Ustvrdio jekako je u samo tri mjeseca došlo do urušavanja konstrukcije kojom je on vodio grad, što je doprinijelo odustajanju od niza kapitalnih projekata.
Penava je također rekao da su "maksimalni doseg ove vlasti prozivke, ogovaranja i ulična politika", zbog čega je razvoj Vukovara ostao negdje u zapećku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
