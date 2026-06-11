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"Smijemo, hoćemo, moramo"

Penava: DP-ovi ministri nisu znali za Deklaraciju? Znali su, mogu to i dokazati

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N1 Info
|
11. lip. 2026. 12:52
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Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao deklaraciju DP-a o Hrvatima u BiH, stanju u koaliciji te pravomoćnu presudu Branimiru Glavašu.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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