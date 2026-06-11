Velike promjene svima koji putuju u Austriju: Za ovaj prekršaj kazna i do 6000 eura

Povod za izmjene su podaci o prometnim nesrećama tijekom 2025., koji pokazuju rast broja nesreća s ozlijeđenim osobama, kao i povećanje broja poginulih u prometu. Prema službenim statistikama, neprilagođena brzina bila je uzrok više od 16 posto prometnih nesreća s ozlijeđenima, dok je kod smrtnih stradavanja povezana s gotovo trećinom svih slučajeva. U odnosu na godinu ranije, zbog prebrze vožnje život je izgubilo još 15 osoba.