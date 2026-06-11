RAD NA PREVENCIJI
Velike promjene svima koji putuju u Austriju: Za ovaj prekršaj kazna i do 6000 eura
Austrijska vlada planira pooštriti kazne za prekoračenje brzine te uvesti jedinstven sustav novčanih sankcija na području cijele zemlje.
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Prijedlog izmjena prometnih propisa trenutačno je u postupku revizije, a nove mjere trebale bi stupiti na snagu 2027. Osim povećanja sigurnosti na cestama, vlasti očekuju da će promjene državnom proračunu donijeti gotovo 30 milijuna eura dodatnih prihoda tijekom prve godine primjene, prenosi Heute.
Povod za izmjene su podaci o prometnim nesrećama tijekom 2025., koji pokazuju rast broja nesreća s ozlijeđenim osobama, kao i povećanje broja poginulih u prometu. Prema službenim statistikama, neprilagođena brzina bila je uzrok više od 16 posto prometnih nesreća s ozlijeđenima, dok je kod smrtnih stradavanja povezana s gotovo trećinom svih slučajeva. U odnosu na godinu ranije, zbog prebrze vožnje život je izgubilo još 15 osoba.
Austrijski ministar prometa Peter Hanke izjavio je da sigurnost sudionika u prometu ostaje jedan od prioriteta vlade. Upozorio je da se prekoračenje brzine još uvijek često doživljava kao bezazlen prekršaj, iako statistike pokazuju da je riječ o jednom od glavnih uzroka prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama.
Prema prijedlogu, povećat će se minimalne kazne za teža prekoračenja brzine. Vozači koji prekorače ograničenje za više od 30 kilometara na sat ubuduće bi mogli biti kažnjeni iznosom od 200 do 5000 eura, dok se sada kazne kreću između 150 i 5000 eura.
Još strože sankcije predviđene su za najteže prekršaje. Za vožnju više od 40 kilometara na sat iznad dopuštene brzine u naseljenim područjima, odnosno više od 50 kilometara na sat iznad ograničenja izvan naselja, predloženi raspon kazni povećava se s dosadašnjih 300 do 5000 eura na 400 do 6000 eura.
I biciklisti će biti obuhvaćeni
Novost je i uvođenje jedinstvenih anonimnih kazni za cijelu Austriju. Dosad su se za iste prometne prekršaje iznosi razlikovali ovisno o saveznoj državi u kojoj su počinjeni. Novi sustav trebao bi ukloniti te razlike, a obuhvatit će i određene prekršaje biciklista te drugih sudionika u prometu.
Kod prekršaja koji nisu izravno povezani sa sigurnošću prometa, poput pojedinih parkirnih prekršaja, predviđeno je uglavnom usklađivanje postojećih kazni na razinu najviših iznosa koji već postoje u nekim saveznim državama, bez općeg povećanja kaznenih iznosa.
Austrijske vlasti očekuju da će strože novčane sankcije djelovati preventivno i pridonijeti smanjenju broja teških prometnih nesreća, osobito na regionalnim i seoskim cestama gdje se bilježi najveći broj smrtno stradalih. Konačni prijedlog zakonskih izmjena trebao bi biti predstavljen tijekom sljedećih mjeseci.
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