Pedijatri predlažu besplatna cjepiva protiv meningokoka, vodenih kozica i rotavirusa

Inicijativu je dijelom potaknuo i slučaj sedmomjesečne djevojčice koja je nedavno preminula od meningokokne sepse u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Slučaj je snažno odjeknuo u javnosti i ponovno otvorio raspravu o prevenciji ove rijetke, ali izrazito teške bolesti. Upravo je taj tragičan događaj, među ostalim, potaknuo i stručne rasprave o mogućnostima šire dostupnosti cijepljenja protiv meningokoka.