Penava: Konačno se nakon 34 godine uklanja mauzolej četničkom vojvodi Šoškočaninu

"Domovinski pokret je nositelj cjelokupnog ovog programa, zajedno s partnerima u Vladi i u konačnici će krajnji ishod biti da se konačno nakon 34 godine uklanja sporni mauzolej koji je stajao na manje od 2 kilometra zračne linije od biste Blage Zadre na Trpinjskoj cesti. Svojim radom i ulaskom u koaliciju s HDZ-om jedini smo koji smo mogli i koji smo doveli do rušenja mauzoleja. Ni u jednoj drugoj priči to nije bilo moguće", istaknuo je Penava.