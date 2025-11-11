Peović za N1: Jedini bijes koji trebamo je klasni bijes

"Kad je s najvišeg državnog vrha, i to desetljećima, relativizirano ustaštvo – onda nije neočekivano da imamo mlade ljude koji smatraju ustaše pravim domoljubima, a partizane anti-Hrvatima. To je opasni povijesni revizionizam”, istaknula je Peović, naglasivši kako se povijesti moramo vraćati samo da bismo upozorili da je ono što se danas predstavlja kao povijest ustvari pogrešno.