Peović za N1: Jedini bijes koji trebamo je klasni bijes

U razgovoru za N1 Srbija, teoretičarka medija, kulture i politike i članica Radničke fronte Katarina Peović iznijela je oštru kritiku rastućeg povijesnog revizionizma, profašističkih trendova i reakcija političkih elita u Hrvatskoj. Osvrnila se i na pobjedu Zohrana Mamdanija u New Yorku
Posebno je istaknula odgovornost liberalnih i kapitalističkih struktura koje, kako kaže, "hrane fašizam" da bi zadržale postojeći poredak moći.
Kao protutežu, pozvala je na snažnu, organiziranu ljevicu i "klasni bijes" kao jedini oblik političkog otpora koji može preokrenuti sadašnji društveni smjer.
Upozorila je da društveni problem ne leži samo u pojedincima, već u institucionalnoj toleranciji prema revizionizmu.
"Kad je s najvišeg državnog vrha, i to desetljećima, relativizirano ustaštvo – onda nije neočekivano da imamo mlade ljude koji smatraju ustaše pravim domoljubima, a partizane anti-Hrvatima. To je opasni povijesni revizionizam”, istaknula je Peović, naglasivši kako se povijesti moramo vraćati samo da bismo upozorili da je ono što se danas predstavlja kao povijest ustvari pogrešno.
Peović se osvrnula i na nedavni incident u Splitu, kada su mladići odjeveni u crno napali sudionike srpskog folklora.
"To je moment za paljenje svih alarma u društvu" naglasila je.
Liberalne elite hrane fašizam
Govoreći o širem kontekstu, Peović je podsjetila na povijesne primjere saveza kapitalističkih elita i fašističkih režima.
"Fašizam i nacizam bile su ideologije u korist liberalnih elita. Kao što su talijanski industrijalci podržali Musolinija ili njemački Hitlera, tako danas gledamo kapitalističke elite koje stoje iza Trumpa", pojasnila je Peović u razgovoru za N1.
Dodala je kako taj obrazac nije ograničen samo na Sjedinjene Države:
"To crnilo profašističkih politika mili od samog centra Europe, od Ursule von der Leyen i kapitalističkih elita za koje mislimo da će nam pomoći", istaknula je Katarina Peović, zaključivši da "ne smijemo očekivati nikakvu pomoć jer ono što svim kapitalističkim elitama odgovara je crnilo na ulici".
Ona je, također, upozorila da liberalne elite potiču podjele među ljudima kako bi spriječile radničku solidarnost i organiziranje.
"To je stari mehanizam liberalnih elita – da se bavimo mržnjom jednih prema drugima umjesto da se organiziramo kao društvena većina,” rekla je, ističući da sloj najbogatijih profitira od antihumanističkih politika koje se često interpretiraju kao volja naroda.
Zaključila je jasnom porukom da je potrebno profilirati snažnu ljevicu koja će manipulaciju učiniti očitom.
"Jedini bijes koji trebamo je klasni bijes, a jedini rat mora biti klasni rat”, dodala je Peović, naglasivši kako je to jedini put prema istinskoj društvenoj promjeni.
Pobjeda Mamdanija kao znak promjene
Govoreći o političkoj nadi, Peović je kao pozitivan primjer istaknula pobjedu američkog demokratskog socijaliste Zohrana Mamdanija na izborima za gradonačelnika New Yorka.
"Pobjeda Zohrana Mamdanija daje optimizam ljevici – trebamo odlučnije mobilizirati radništvo i baviti se ekonomskim politikama prema prevladavanju kapitalističkih elemenata", rekla je, dodavši kako to nije proces koji se može dogoditi preko noći, ali da je nužan ako želimo izbjeći ekološku i društvenu katastrofu.
"Ako to ne napravimo – doći ćemo do ekološke kataklizme, buktit će ratovi i budućnost neće biti svijetla”, zaključila je u emisiji Izvan okvira.
