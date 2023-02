Podijeli :

Izvor: N1

Katarina Peović, saborska zastupnica Radničke fronte gostovala je u Studiju N1 u kojem je komentirala aktualna zbivanja na hrvatskoj političkoj sceni.

“Možda je dolaskom predizborlja, HSLS odlučio skupljati glasove jer je sigurno nepopularno da vladajući drže tu većinu pa se onda odlučuju za male poteze koji ih distanciraju od vladajućih. Tu se radi o baš tipičnoj politikanskoj igri, a ništa se važno neće promijeniti za radni narod poslije ovog glasanja za novo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa treba reći da je to povjerenstvo uopće izgubilo poluge za odlučivanje o sukobu interesa. Ja mislim da je HDZ sukob interesa”, rekla je saborska zastupnica Katarina Peović.

Mamić: Moguće da frakcija unutar HDZ-a stoji iza istupa Rimac, postoji agenda Nađi: Ako je inflacija viša od kamate, ljudi su u minusu

Navodi kako hrvatski narod reagira na pojedinačne koruptivne skandale, ali ne vidi da je sistemska korupcija ta koja nas uništava.

“Danas govorimo o mogućnostima da se izvučemo sa začelja Europske unije po naputcima Svjetske banke koji su zanimljivi, ali su isto tako upitni. Mi samo govorimo da moramo riješiti korupciju i onda će nam biti i gospodarski bolje, ali neće. Mi imamo sistemski kriminal i korupciju, naša privreda već desetljećima nije usmjerena na potrebe i osiguranje dobrog života u Hrvatskoj. Svi govore DORH-u, Povjerenstvu za sukob interesa, ali nitko ne govori o prijedlogu koji će dignuti imovinski cenzus gdje će sad HDZ malo podijeliti umirovljenicima i siromašnima dopunsko zdravstveno osiguranje i sad će obespravljenu većinu uvjeriti da oni ipak nešto rade dobro”, rekla je.

Peović je upitala zašto malog čovjeka ne zanima tko će biti glavna državna odvjetnica, pa odgovorila:

Problemi za vladajuće? Dio koalicije želi i dalje Novaković na čelu Povjerenstva

“Zato jer ne vidi gdje je njemu korist od toga svega jer jedva spajaju kraj s krajem. Mediji i dio oporbe promiču tezu da se rješavanjem korupcije rješava loš život u Hrvatskoj. Naravno da treba riješiti korupciju, ali mali čovjek razumije da rješavanjem korupcije nećemo sve riješiti. Nijedna zemlja na svijetu se nije obogatila rješavanjem korupcije. Političari koji tvrde da treba riješiti samo korupciju i sve će se riješiti, ne govore istinu. Političari ne određuju što je tema nego mediji i građani. Sve je to simptom dubljeg problema, ali nitko neće reći kako HDZ dobiva glasove. Cenzusom se zapravo kupuju glasovi, nema nikakve sustavne socijalne politike”, rekla je te dodala: “Da bismo uopće govorili o tome tko ima prihodovni cenzus, mi bismo za početak trebali imati izračun potrošačke košarice, ne samo da to nemamo nego nam je Vlada odgovorila da je to zadaća sindikata.

Povratak u 19. stoljeće

Peović navodi i to da je dobar dio desnice pomogao povratku patrijarhata zbog kojeg se, kako ona kaže, sad vraćamo u 19. stoljeće.

“Prava seksualnih manjina, ali i prava žena su na udaru. HDZ nije stao u obranu ženskog prava na pobačaj, nije stao uz antifašitčke udruge. Desnici svakako odovaraju svjetonazorski ratovi. Ivan Pernar je korisna budala desnice u ovom trenutku. Ponovit ću što je rekao Krešo Beljak: ‘Pernaru, puk’o si. Čovjek je izgubio sve kompase i ne razumije što bi značilo štititi ljudska prava“, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Treba li kupiti narodne obveznice? Evo što kaže poznati matematičar KBC Sestre milosrdnice: Žena s rakom dojke sama se javila nakon šest mjeseci Novi potres pogodio Rumunjsku