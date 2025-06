Petrov: Na liječenje pušača godišnje se troši više od 200 milijuna eura

Upozorivši da smo sedmi u svijetu po broju pušača, Ivana Kekin (Klub Možemo!) navela je da je - dok u Hrvatskoj puši 38 posto ljudi - u Sloveniji to 19 posto, u Danskoj 14 posto, u Velikoj Britaniji 12 posto. Pri tome svaki peti građanin koji umre u našoj zemlji umre od bolesti povezanih s pušenjem. Uz to, 20 posto djece u dobi od 15 do 16 godina dnevni su pušači. "To je rezultat rada deset godina vlasti Andreja Plenkovića", ustvrdila je.