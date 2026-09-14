Plenkovićev Znanstveni savjet: Evo tko će analizirati izvještaje o otpadu

"Multidisciplinarni sastav Znanstvenog savjeta omogućit će da se svi važni aspekti sanacije sagledaju povezano i s različitih stručnih stajališta. Time će se pridonijeti kvaliteti i pouzdanosti odluka koje se donose tijekom pripreme i provedbe sanacije, pravodobnom prepoznavanju mogućih rizika te transparentnom i znanstveno utemeljenom informiranju javnosti", poručuju iz Banskih dvora.