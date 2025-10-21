Plenković: Ukrajina treba imati svoje mjesto za stolom

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin dogovorili su se u telefonskom pozivu prošlog četvrtka da će se uskoro sastati u glavnom gradu Mađarske, no Trumpove nade da će se to ostvariti jenjavaju nakon što je pripremni sastanak ministara vanjskih poslova dviju zemalja ovog tjedna odgođen, izvijestio je CNN u ponedjeljak.