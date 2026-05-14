Plenković: Danas potpisujemo zajam od milijardu i 700 milijuna eura za obranu

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se u četvrtak na izmjene Pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, istaknuvši kako je riječ o mjerama koje će jačati transparentnost kako bi se sredstva za sport trošila na zakonit i svrhovit način.
"Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost, odgovornost i učinkovitost u sustavu sporta", rekao je Plenković na sjednici Vlade, pozdravljajući inicijativu koju je pripremio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport, dodao je, budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku kako bi uz druge izvore financiranja mogli raditi, od najmlađih naraštaja do nacionalnih vrsta, te tako omogućiti izvrsne rezultate vrhunskih sportašica i sportaša.
Plenković se osvrnuo i na obuku drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju (TVO) koja počinje 18. svibnja, istaknuvši kako su rezultati prvog kruga jako pozitivni jer je čak 260 od 800 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo interes da ostane u Hrvatskoj vojsci.
"To je, između ostaloga, bio jedan od ciljeva senzibiliziranja mladih generacija za Hrvatsku vojsku, za vojni poziv. U svakom slučaju jako dobro i, možemo reći, čak i iznad očekivanja", ustvrdio je premijer.
Govoreći o politici vraćanja HV-a u pojedine krajeve Hrvatske, što je u proteklim godinama učinjeno u Pločama, Sinju, Puli, Varaždinu i Vukovaru, Plenković je rekao da će se HV sada vratiti u Baranju, u Beli Manastir, gdje se završava projektna dokumentacija za uređenje vojarne, koja će biti dom za hrvatske vojnike u tom dijelu Osječko-baranjske županije.
Hrvatska njeguje kulturu sjećanja i osuđuje sve totalitarne režime
Predstavnici Hrvatske preuzeli su u srijedu na graničnom prijelazu Macelj posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz vremena nakon završetka Drugog svjetskog rata, koje je Slovenija predala u sklopu prvog međudržavnog protokola primopredaje, a premijer je poručio kako se radi o posmrtnim ostacima za koje se moglo nedvojbeno utvrditi da pripadaju hrvatskim žrtvama.
"Ovo je prije svega humanitaran i civilizacijski čin jer svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop", istaknuo je te zahvalio Sloveniji na suradnji koja se nastavlja jer su na području Slovenije evidentirane još brojne lokacije masovnih grobnica.
Do preuzimanja posmrtnih ostataka došlo je neposredno uoči obilježavanja komemoracije bleiburških žrtava na Mirogoju i Maclju u subotu, 16. svibnja, na kojem će biti izaslanstvo i Vlade i Sabora, najavio je.
"Poruka koju šaljemo je da Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, pijeteta i demokratskih vrijednosti te osuđuje sve totalitarne režime - i nacistički, i fašistički, i totalitarni sustav u vremenu komunizma", poručio je Plenković.
"Danas nam je u posjetu bivši litvanski premijer, povjerenik za obranu EU komisije. Potpisat ćemo zajam za financijski instrument SAFE koji nam omogućuje zajam od milijardu i 700 milijuna eura", rekao je.
